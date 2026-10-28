Ausblick: Caterpillar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Caterpillar gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 20,76 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Caterpillar einen Umsatz von 17,64 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,81 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 79,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 67,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch