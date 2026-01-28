Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Das sind die Erwartungen der Experten an Caterpillar.
Caterpillar wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,85 Milliarden USD – ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caterpillar 16,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,67 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 22,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 66,37 Milliarden USD, gegenüber 64,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Caterpillar Inc.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Der heimische Aktienmarkt steht vor einem schwachen Start. Die Börsen in Asien schlagen unterschiedliche Richtungen ein.