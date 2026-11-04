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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Catella (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Catella (B) präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,065 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 329,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 393,0 Millionen SEK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 SEK, gegenüber 0,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Catella AB (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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