Catella AB Aktie 9044 / SE0000188518
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Catella (B) legt Quartalsergebnis vor
Catella (B) wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,62 SEK je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,27 Prozent auf 383,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,457 SEK, gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,51 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Catella AB (B)
|
07:01
|Ausblick: Catella (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Catella (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Catella (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Catella (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Catella AB (B)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt dürfte wenig bewegt in den Mittwochshandel starten. Der deutsche Leitindex wird derweil etwas schwächer erwartet. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.