Ausblick: Catella (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Catella (A) stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,065 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,11 Prozent auf 329,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,540 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,49 Milliarden SEK, gegenüber 1,96 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net