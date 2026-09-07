Ausblick: Caseys General Stores vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Caseys General Stores lädt am 08.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,78 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,77 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,42 USD je Aktie, gegenüber 19,16 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 20,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch