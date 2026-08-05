Casella Waste Systems Aktie 746803 / US1474481041
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Casella Waste Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Casella Waste Systems wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,356 USD. Dies würde einem Zuwachs von 345,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Casella Waste Systems 0,080 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 526,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 465,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 2,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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