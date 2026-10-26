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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Caesars Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Caesars Entertainment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,123 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Caesars Entertainment nach den Prognosen von 15 Analysten 2,96 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,87 Milliarden USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,961 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,420 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,84 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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