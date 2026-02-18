Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Am Donnerstag wird Carvana Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Experten erwarten.

Carvana stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,14 USD aus. Im letzten Jahr hatte Carvana einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 48,58 Prozent auf 5,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 13,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Milliarden-Vorwurf! Short-Seller schickt Carvana-Aktie auf Talfahrt
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

