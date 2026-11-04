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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Carlyle Group öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,973 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Carlyle Group ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Carlyle Group nach den Prognosen von 10 Analysten 920,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 171,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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