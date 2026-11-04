Ausblick: CarGurus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CarGurus präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,664 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CarGurus noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 256,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,01 Milliarden USD, gegenüber 907,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net