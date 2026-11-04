|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: CareTrust REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CareTrust REIT wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,400 USD aus. Im letzten Jahr hatte CareTrust REIT einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 133,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 1,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 514,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 476,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CareTrust REIT Inc When Issued
|
04.11.26
|Ausblick: CareTrust REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: CareTrust REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CareTrust REIT Inc When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.