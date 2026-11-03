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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CareRx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CareRx wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,037 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 85,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CareRx 0,020 CAD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,2 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei CareRx für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,7 Millionen CAD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,109 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 382,1 Millionen CAD, gegenüber 370,2 Millionen CAD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CareRx Corporation Registered Shs
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07:01
|Ausblick: CareRx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: CareRx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: CareRx gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu CareRx Corporation Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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