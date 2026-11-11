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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Carel Industries Az nominativa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Carel Industries Az nominativa wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Carel Industries Az nominativa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 EUR je Aktie gewesen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 194,6 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 157,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,841 EUR, gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 755,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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