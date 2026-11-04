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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cardlytics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cardlytics lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cardlytics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,930 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,75 Prozent auf 37,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cardlytics noch 52,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,595 USD, gegenüber -19,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 147,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 233,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Cardlytics Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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