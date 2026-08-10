Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cardinal Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cardinal Health lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cardinal Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cardinal Health in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 65,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 60,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,78 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 255,87 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 222,58 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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