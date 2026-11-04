Ausblick: Cardinal Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cardinal Energy wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,330 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Cardinal Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,28 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,130 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 753,3 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 439,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net