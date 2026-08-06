Ausblick: Carborundum Universal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carborundum Universal wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,55 INR. Dies würde einem Zuwachs von 69,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carborundum Universal 3,28 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Carborundum Universal 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,10 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carborundum Universal 12,19 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 24,32 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,30 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 54,47 Milliarden INR, gegenüber 52,06 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch