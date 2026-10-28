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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capstone Copper stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Capstone Copper wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,174 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 AUD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 914,9 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 995,3 Millionen AUD aus.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,857 AUD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,640 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,19 Milliarden AUD, gegenüber 3,66 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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