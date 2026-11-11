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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: CapsoVision, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CapsoVision, wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,147 USD. Dies würde einen Gewinn von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CapsoVision, -0,170 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll CapsoVision, 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CapsoVision, 3,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,560 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 14,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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