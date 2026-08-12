Ausblick: CapsoVision, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CapsoVision, wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,130 USD gegenüber -2,020 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,520 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 15,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch