CapsoVision, Incorporation Registered Shs Aktie 145101710 / US1409351079
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: CapsoVision, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CapsoVision, wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,130 USD gegenüber -2,020 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,520 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 15,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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