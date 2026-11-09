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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Capricor Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Capricor Therapeutics wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,439 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,70 Prozent erhöht. Damals waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 15,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,834 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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