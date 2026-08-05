CapMan Aktie 1217489 / FI0009009377
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CapMan zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CapMan präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,030 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CapMan 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CapMan in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 76,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 63,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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