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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capitol Federal Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Capitol Federal Financial wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,183 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 44,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 61,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 109,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,685 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 235,3 Millionen USD, gegenüber 420,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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