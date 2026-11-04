Ausblick: Capital Senior Living verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capital Senior Living wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,540 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 205,5 Millionen USD – ein Plus von 109,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital Senior Living 98,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,593 USD, gegenüber -4,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 729,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 381,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net