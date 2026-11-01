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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Capital Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Capital Power wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,844 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,21 Prozent verringert. Damals waren 0,940 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,03 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 902,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,36 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,880 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,96 Milliarden CAD, gegenüber 3,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Capital Power Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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