Ausblick: Capital Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capital Power wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,844 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,21 Prozent verringert. Damals waren 0,940 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,03 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 902,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,36 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,880 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,96 Milliarden CAD, gegenüber 3,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net