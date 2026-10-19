Ausblick: Capital One Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital One Financial wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 5,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,53 USD je Aktie, gegenüber 4,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 63,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 69,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch