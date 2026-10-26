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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capcom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Capcom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,119 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Capcom 0,080 USD je Aktie vermeldete.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 315,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 241,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,485 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 1,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Capcom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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