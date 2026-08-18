Ausblick: Cantargia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cantargia AB wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,170 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,5 Millionen SEK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,770 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,1 Millionen SEK, gegenüber 316,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch