Cantargia AB Aktie 26773664 / SE0006371126
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cantargia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cantargia AB wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,170 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,5 Millionen SEK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,770 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,1 Millionen SEK, gegenüber 316,7 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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