CanSino Biologics Aktie 46976917 / CNE100003F01
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: CanSino Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CanSino Biologics lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,205 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 312,6 Millionen CNY, was einem Umsatz von 264,5 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,512 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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