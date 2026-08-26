Ausblick: CanSino Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CanSino Biologics lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,205 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 312,6 Millionen CNY, was einem Umsatz von 264,5 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,512 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch