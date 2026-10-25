Ausblick: Canon Marketing Japan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canon Marketing Japan wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 69,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canon Marketing Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 38,69 JPY in den Büchern gestanden.

Canon Marketing Japan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,99 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,00 JPY im Vergleich zu 190,73 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 692,05 Milliarden JPY, gegenüber 679,80 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch