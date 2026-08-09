Ausblick: Cannae stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cannae lädt am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,930 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 99,7 Millionen USD – ein Minus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cannae 110,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,925 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -9,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 392,1 Millionen USD, gegenüber 423,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch