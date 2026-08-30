Cang a Aktie 158745240 / KYG1820C1107
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cango A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cango A stellt am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Cango A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,086 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -27,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 407,8 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 138,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -48,011 CNY je Aktie, gegenüber -16,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 688,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cango Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Cango A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Cango Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.