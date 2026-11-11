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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CANCOM SE öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
CANCOM SE lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CANCOM SE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass CANCOM SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 413,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,9 Millionen EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie, gegenüber 0,920 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,71 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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