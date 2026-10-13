Canara Bank Registered Shs Aktie 134704695 / INE476A01022
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13.10.2026 07:01:06
Ausblick: Canara Bank Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Canara Bank Registered wird am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,63 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Canara Bank Registered 5,35 INR je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 60,97 Prozent auf 163,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,13 INR im Vergleich zu 21,73 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 681,36 Milliarden INR, gegenüber 1.517,26 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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