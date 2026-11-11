Ausblick: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor

Canadian Tire wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,78 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,15 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,27 Milliarden CAD gegenüber 4,11 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,24 CAD je Aktie, gegenüber 10,66 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 16,64 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 16,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net