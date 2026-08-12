Ausblick: Canadian Tire gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canadian Tire wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,95 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,05 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,30 Milliarden CAD gegenüber 4,20 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,52 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 10,66 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,60 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,32 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch