Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Canadian Solar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canadian Solar für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,189 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 31,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canadian Solar IncShs
|
07:01
|Ausblick: Canadian Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Canadian Solar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Canadian Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Canadian Solar präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Canadian Solar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Canadian Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)