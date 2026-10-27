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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Pacific Kansas City präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Canadian Pacific Kansas City präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,31 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,01 CAD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,21 Milliarden CAD – ein Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canadian Pacific Kansas City 3,66 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,51 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,50 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,08 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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