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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Equipment Rentals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Equipment Rentals wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,003 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,55 Prozent auf 25,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Equipment Rentals noch 16,0 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,012 CAD, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 96,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canadian Equipment Rentals Corp Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Canadian Equipment Rentals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Equipment Rentals Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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