Ausblick: Canadian Equipment Rentals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canadian Equipment Rentals wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,003 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,55 Prozent auf 25,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Equipment Rentals noch 16,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,012 CAD, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 96,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net