Ausblick: Canada Goose stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canada Goose lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,234 CAD. Dies würde einen Verlust von 46,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Canada Goose -0,160 CAD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Canada Goose in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 275,2 Millionen CAD im Vergleich zu 272,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,58 Milliarden CAD, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net