Canaccord Genuity Group Aktie 1893357 / CA1348011091
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Canaccord Genuity Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Canaccord Genuity Group präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,290 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Canaccord Genuity Group -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canaccord Genuity Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 547,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 448,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,450 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,22 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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