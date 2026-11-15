Ausblick: Canaccord Genuity Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canaccord Genuity Group wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,317 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Canaccord Genuity Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 576,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 535,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -1,450 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,24 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net