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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Canaan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Canaan A stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,132 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 90,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,370 USD aus. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 138,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 531,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canaan Inc (A) Spon American Depositary Share Repr 15 Shs -A-
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07:01
|Ausblick: Canaan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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07.09.26
|Ausblick: Canaan A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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18.05.26
|Ausblick: Canaan A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Canaan Inc (A) Spon American Depositary Share Repr 15 Shs -A-
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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