Ausblick: Canaan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canaan A stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,132 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 90,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,370 USD aus. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 138,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 531,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net