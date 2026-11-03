Ausblick: Camtek präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Camtek äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,989 USD aus. Im letzten Jahr hatte Camtek einen Verlust von -1,160 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Camtek für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 160,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,04 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 594,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 496,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net