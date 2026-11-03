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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Camtek präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Camtek äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,989 USD aus. Im letzten Jahr hatte Camtek einen Verlust von -1,160 USD je Aktie eingefahren.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Camtek für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 160,4 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,04 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 594,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 496,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Camtek LtdShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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