01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Campus Activewear stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Campus Activewear veröffentlicht am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Campus Activewear 1,52 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,15 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,81 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,97 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,76 Milliarden INR, gegenüber 15,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

