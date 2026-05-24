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Campus Activewear Aktie 118745049 / INE278Y01022

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24.05.2026 07:01:06

Ausblick: Campus Activewear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Campus Activewear
236.80 INR -0.08%
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Campus Activewear wird am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,15 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 4,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,50 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,97 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,76 Milliarden INR, gegenüber 15,93 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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