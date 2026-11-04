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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Camden Property Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Camden Property Trust wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 384,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,0 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,994 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,59 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Camden Property Trust
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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