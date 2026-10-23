Ausblick: Cambricon Technologies A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cambricon Technologies A lädt am 24.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,45 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 169,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 373,60 Prozent auf 8,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cambricon Technologies A noch 1,73 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,04 CNY, gegenüber 3,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 17,05 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,48 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch