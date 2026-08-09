California Resources Aktie 57776698 / US13057Q3056
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: California Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
California Resources öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte California Resources 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 960,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,99 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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